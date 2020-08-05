Önce fare sandılar sonra sincap ama...

ÖNCE FARE SANDILAR SONRA SİNCAP Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu: "Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık."