Onlar artık ''ölümüne'' kanka....

Karganın kendisini kilometrelerce uzaktan görüp tanıdığını ve uçarak yanına geldiğini anlatan Özpolat, zaman zaman onu aracıyla şehir turuna da çıkardığını söyledi. Kedi saldırısından kurtardıktan sonra bir süre baktıkları kargayı bırakmak istediklerini ancak onun gitmediğini söyleyen Özpolat, pandemi döneminde aldığı özel izinle bakımını yaptığını belirtti. İş yerine gelen müşterilerin kargayı görünce şaşırdıklarını söyleyen Özpolat, "Ömrüm olduğu sürece beraberiz. O bizi bırakmadı biz de onu bırakmayacağız. Özel yemle besliyorum. Yumurta sarısı, domates, karpuz veriyorum kendisi de dışarda uçtuğu sürece bulduğu böceklerle besleniyor. Kargayla ilgili dostluğumuz hakkında sosyal medyadan yorumlar yapıyorlar, 'Besle kargayı oysun gözünü' diye. Ben de onlara diyorum ki 'Besle insanı, oysun gözünü' Hayvan sevgim çocukluktan geliyor. İş yerimin önünde her gün onlarca güvercini besliyorum. Çocuklar buldukları hayvanları karton kutular içinde bana getiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde bakıyorum. Sokakta bulduğum bir ebabil kuşunu besledikten sonra doğal hayatına bıraktım" ifadelerini kullandı. (DHA)