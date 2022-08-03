Onlar Türkiye'nin gözbebekleri! Nesilleri tehdit altındaydı, 30 yavru birden doğdu

DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, Türkiye'nin biyoçeşitliliği açısından alageyiklerin çok önemli bir tür ve Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da doğal olarak yayılış gösterdikleri tek alan olduğunu kaydetti. 1966'da kurulan bu alanda üretim çalışmalarının sadece 7 alageyikle başladığını dile getiren Temel, "Üretme çalışmalarında yavrular elde edildi. 2011 yılında burada elde ettiğimiz yavrulardan, Türkiye'nin muhtelif yerlerine nakiller gerçekleştirilmeye başlandı. Aydın, Muğla ve Manavgat'a alageyikler nakledildi. Yok olmuş yerlerde yeniden alageyiğin yaşaması için çalışmalar yapıldı" dedi. Özellikle son bir yıldır sayısının artırılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Temel, alageyiklerin taze ot ihtiyacı için sahada 70 dönümde ekimler yapıldığını, sulukların da artırıldığını belirterek, "Arazideki bu çalışmalarımızın meyvesini de bu sene aldık, çok keyifliyiz. Geçen yıla göre, bu sene yavru sayısı temmuz ayı sayımında 30 oldu. Yaklaşık 2,5 kat artış yaşandı. Şu anda sahada sayabildiğimiz kadarıyla 129 alageyiğimiz var" diye konuştu.