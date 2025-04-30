Onlar Türkiye'nin ''yılanlara üfleyen'' ailesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aka ailesi, her yıl bahar ayında evlerinin her yerinden çıkan yılanlar nedeniyle yıllardır zor günler yaşıyor.
Havaların ısınmasıyla bölgede yılanlar yeniden çıkmaya başlarken, bir o kadarı korkutuyor. Yüksekova'ya bağlı Bulaklı köyünde yaşanan olay ise duyanları dehşete düşürüyor.
7 kişilik bir aile, iki yıldır evlerini basan yılanlarla yaşam mücadelesi veriyor.
Çaresizlik içinde olduklarını belirten H.A., yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:
"Banyoya gidiyoruz 2-3 tane yakalıyoruz. Mutfağa geliyorum, tezgahta 1-2 tane görüyorum. Yastığı kaldırıyorum, battaniye kaldırıyorum, altında yılanlar çıkıyor. Çocuklar banyo yapmaya korkuyor, elini yüzünü yıkamaya gitmekten korkuyor. Sabaha kadar başlarında nöbetçi gibi duruyorum."
Günlük yaşamlarının kabusa döndüğünü ifade eden H.A., "Yaptığımız maşa ile yılanları yakalayıp kutuya koyuyorum. Dün 11 tane yakaladık, gittik veterinere teslim ettik. Bugün de 4 tane yakaladım" dedi.