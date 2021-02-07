Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ancak porsuk olduğu anlaşıldı. "Kırmızı listede" koruma altına alınan porsuk Sivas'ta görüntülendi.
Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ancak porsuk olduğu anlaşıldı. "Kırmızı listede" koruma altına alınan porsuk Sivas'ta görüntülendi.
Porsuk Sivas - Kayseri yolu üzerinde aracıyla ilerleyen Mustafa Çetiner'in önüne çıktı. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan Çetiner hemen telefonunu eline aldı ve nesli tükenme tehlikesinde olan porsuku görüntüledi. Araç önünde koşan porsuk bir süre sonra gözlerden kaybolarak alandan uzaklaştı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, "allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.