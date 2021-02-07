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  3. 07 Şubat 2021 22:12

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ancak porsuk olduğu anlaşıldı. "Kırmızı listede" koruma altına alınan porsuk Sivas'ta görüntülendi.

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ancak porsuk olduğu anlaşıldı. "Kırmızı listede" koruma altına alınan porsuk Sivas'ta görüntülendi.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Porsuk Sivas - Kayseri yolu üzerinde aracıyla ilerleyen Mustafa Çetiner'in önüne çıktı. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan Çetiner hemen telefonunu eline aldı ve nesli tükenme tehlikesinde olan porsuku görüntüledi. Araç önünde koşan porsuk bir süre sonra gözlerden kaybolarak alandan uzaklaştı.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan, "allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Görüntüleri çeken Azim Erden, Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.

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