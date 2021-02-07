Önüne çıkan hayvanı kuzu sandı ama...

Porsuk Sivas - Kayseri yolu üzerinde aracıyla ilerleyen Mustafa Çetiner'in önüne çıktı. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan Çetiner hemen telefonunu eline aldı ve nesli tükenme tehlikesinde olan porsuku görüntüledi. Araç önünde koşan porsuk bir süre sonra gözlerden kaybolarak alandan uzaklaştı.