Ördeği avlamak için hamle yapan kaplan donup kaldı
Vahşi yaşamda hayatta kalmak, biraz güç biraz da taktik gerektiriyor. Her zaman güçlünün kazandığı doğada istisnai durumlar da yaşanabiliyor.
Gölde avlanmaya çıkan kaplan sakin sakin yüzen siyah ördeği gözüne kestiriyor ve hedefine doğru bir hamle yapıyor.
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Avlanması kesin gözüyle bakılan ördek ise kendisine verilmiş gizlenme yeteneğini kullanıyor ve suya dalıyor.
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Avı son anda gözden kaybeden kaplan ise şaşkın şaşkın etrafa bakınıyor.
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Ne olduğunu anlayamayan kaplan biraz önce yakalamak üzere olduğu ördeği gölde göz gezdirerek arıyor, ancak nafile.
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