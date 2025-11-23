  1. Anasayfa
Ormanda yavrularıyla dolaşan ayı, fotokapana böyle saldırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanda yavrularıyla dolaşan bir ayının yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapana saldırdığı görüntüleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı. 

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. (DHA)

