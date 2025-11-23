Ormanda yavrularıyla dolaşan ayı, fotokapana böyle saldırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanda yavrularıyla dolaşan bir ayının yaban hayatını görüntülemek için kurulan fotokapana saldırdığı görüntüleri paylaştı.
Kaynak: DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı.
Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. (DHA)
