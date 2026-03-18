Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi!
Bayburt'ta doğanın en nadir üyelerinden biri olan vaşak karların üzerinde objektiflere takıldı. Nesli koruma altında olan bu özel türün yerleşim yerlerine kadar inmesi vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.
Bayburt’un doğal güzellikleriyle ünlü Sırakayalar köyünde, doğaseverleri ve mahalle sakinlerini heyecanlandıran nadir bir gelişme yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan vaşak, karlı arazide vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sırakayalar Şelalesi'nin aşağı koluna yakın bir mevkide, bembeyaz kar örtüsünün üzerinde bir süre hareketsiz duran vaşak, bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Kedigiller familyasının en gizemli üyelerinden biri olan vaşağın sakin tavırları dikkat çekerken, onu fark eden vatandaşların yaşadığı şaşkınlık ve heyecan videoya anbean yansıdı.
Uzmanlar, normal şartlarda insanlardan uzak duran ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşakların, özellikle sert kış aylarında yiyecek bulma zorluğu nedeniyle yerleşim alanlarına yakın bölgelere inebildiğini belirtiyor. Bayburt’un zengin yaban hayatının bir göstergesi olan bu karşılaşma, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Köy sakinleri, ilk kez bu kadar yakından bir vaşak gördüklerini belirterek, bu muazzam canlının zarar görmeden doğal ortamına dönmesinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler.