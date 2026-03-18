Ormanın hayaleti bu sefer karların içerisinden ''merhaba'' dedi!

Uzmanlar, normal şartlarda insanlardan uzak duran ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşakların, özellikle sert kış aylarında yiyecek bulma zorluğu nedeniyle yerleşim alanlarına yakın bölgelere inebildiğini belirtiyor. Bayburt’un zengin yaban hayatının bir göstergesi olan bu karşılaşma, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Köy sakinleri, ilk kez bu kadar yakından bir vaşak gördüklerini belirterek, bu muazzam canlının zarar görmeden doğal ortamına dönmesinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler.