Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi
Türkiye'de nesli tehlikede olan türlerden biri olan ''Anadolu vaşağı'' bu kez Antalya'da ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin güneyindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan "Anadolu vaşağı" görüntülendi.
1 / 13
Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.
2 / 13
İnsanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşayan vaşaklar, kedigiller ailesinin, Avrupa'da bulunan en büyük temsilcisi konumunda. Vaşaklar, uzun ve siyah püsküllü kulakları, yuvarlak kafası ile tanınıyor.
3 / 13
Uzun bacakları ve kısa kuyruğu sayesinde soğuğa karşı dayanıklı olan ve kalın kar tabakalarının içinde rahat hareket edebilen vaşaklar, yalnız dolaşır, genellikle hava kararırken ve geceleri ava çıkar.
4 / 13