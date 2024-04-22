Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi

İnsanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşayan vaşaklar, kedigiller ailesinin, Avrupa'da bulunan en büyük temsilcisi konumunda. Vaşaklar, uzun ve siyah püsküllü kulakları, yuvarlak kafası ile tanınıyor.