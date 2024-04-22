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Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi

Türkiye'de nesli tehlikede olan türlerden biri olan ''Anadolu vaşağı'' bu kez Antalya'da ortaya çıktı.

Kaynak: AA
Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi - Resim: 1

Türkiye'nin güneyindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan "Anadolu vaşağı" görüntülendi. 

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Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi - Resim: 2

Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.

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Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi - Resim: 3

İnsanların yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzakta, kayalık ve dağlık bölgelerde yaşayan vaşaklar, kedigiller ailesinin, Avrupa'da bulunan en büyük temsilcisi konumunda. Vaşaklar, uzun ve siyah püsküllü kulakları, yuvarlak kafası ile tanınıyor. 

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Ormanların hayaleti bu sefer Antalya'da kendini gösterdi - Resim: 4

Uzun bacakları ve kısa kuyruğu sayesinde soğuğa karşı dayanıklı olan ve kalın kar tabakalarının içinde rahat hareket edebilen vaşaklar, yalnız dolaşır, genellikle hava kararırken ve geceleri ava çıkar. 

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