Piton saldırısı kamerada
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine dehşete düşmesine neden oldu.
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine dehşete düşmesine neden oldu.
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California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.
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DEHŞETE KAPILDILAR Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.
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Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.
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