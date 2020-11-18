Poyraz, 1 yılda 4 kişiyi kurtardı

Şu anda Van AFAD'ta 3 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu belirten Uçar, "Köpeklerimiz burada eğitim uzmanları tarafından eğitimleri yapılıyor. Şu anda 3 arama kurtarma köpeğimiz bulunmaktadır. Bunlar her yıl ülke genelinde yapılan sınavlarda performansları ölçülüyor. Poyraz köpeğimiz de geçen yıl Türkiye genelinde yapılan sınavda üçüncülük elde etti" dedi.