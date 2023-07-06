Sadece 2 hafta ömrü olan soyu tehlikedeki canlı Türkiye'de ortaya çıktı!

Prof. Dr. Satar, Lertha Extensa'nın çok narin olduğuna dikkat çekip, "Ülkemiz ve yakın coğrafyada yaşayan endemik bir tür. Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar, o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor. Daha sonra bu erginler, yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, böcekler veya başka canlılar ile besleniyor. Erginleri ise polenler ile besleniyorlar. Çok değişik bir yaşam tarzları var. Yumurtadan çıkan yavru ergine benzemiyor. Pupa olduktan sonra güzel bir böcek ortaya çıkıyor. Bunları tanıtmak istiyoruz. Bunlar ülkemizin biyolojik zenginlikleridir. Dolayısıyla bunlara zarar vermememiz lazım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha yoğundur. Rüzgarın etkisi ile ülkemiz dışında İran, Irak ve Ermenistan'da yayılış gösterebiliyor. İklim koşullarına bağlı olarak uygun bulduğu ortama yayılış gösterebiliyor" dedi. (DHA)