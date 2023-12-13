Sadece Türkiye'de yaşayan ''gizemli canlı'' ilk kez böyle görüntülendi

Ziyaretçilerin Toros Kurbağası'nın su altından çekilmiş fotoğraflarına ilk defa bu sergi aracılığı ile tanık olacağını söyleyen Dr. Baybars Sağlamtimur, serginin aynı zamanda göllerin su altı habitatını da sunan ilk sergi olduğunu söyledi. Sağlamtimur; "Toros Kurbağası dünyada sadece Niğde’de Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağları silsilesi üzerinde 2 bin 700 metre rakımlı 3 gölde yaşıyor. Bu canlıyı başka bir yerde bulunmaması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması özel kılıyor. Bu sessiz yapısı aslında iç ses keselerine sahip olmasından dolayı, o da sadece erkek bireylerinde var. Oraya gidenlere sorarsanız sesini duymadığını söyleyecektir. Türkiye’deki en küçük kurbağa türü ortalama boyu 4.5 santim kaydedilmiş en büyük olanı ise 7.5 santim boyunda. Miktarı çok azalmış. Yaklaşık 30 sene önce göle bırakılan sazan balıkları nedeniyle türün nesli tükenme tehdidi altında. Nesli tükenen tür kategorisinde kırmızı listede, bir sonraki aşama ise türün yok olması demek oluyor. Üzerine hassasiyetle titrenilmesi gereken çok önemli bir tür. Ekstra çalışmalarla türün yok olmasını engelleyebiliriz. Özellikle bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu bizim boynumuzun da borcu olmalı" dedi. Çekimlerin toplamda 10 gün sürdüğünü söyleyen Sağlamtimur amacının farkındalık oluşturmak olduğunu da ifade etti.