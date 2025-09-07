Sahibinin şiddet uyguladığı minik maymun kurtarılarak, koruma altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Avuttepe Mahallesi’nde çobanlık yaparak geçimi sağlayan şahıs, iddiasına göre; Türkiye - Suriye sınırına yakın bir noktada bulduğu maymunu yaklaşık 6 aydır beslemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde maymunu tokatlayan şahsın o anları ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve maymunun tokatlandığı anlar kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu.