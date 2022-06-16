Şaşkına çeviren olay! Nehirden çıkan ''canavar'' balıkçıyı karaya kadar kovaladı!

Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söyleyen John, deniz taş emeni ismi verilen balığın asla sudan çıkmadığı ile ilgili makale okuduğunu fakat kendisi nehirde olduğu sırada balığın sudan çıktığını korkup kaçmaya başladığında ise balığın kendisini karaya kadar kovaladığını ve suya geri döndüğünü söyledi.