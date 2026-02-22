Şavşat’ta korku dolu gece! Aç kalan kurt sürüsü köyü kuşattı: Evlerin kapısına kadar geldiler
Artvin Şavşat'ta kışın sert yüzü yaban hayatını köylere indirdi! Pınarlı köyünde sabaha karşı ortaya çıkan 9 yetişkin kurttan oluşan dev sürü, evlerin çevresinde dakikalarca yiyecek aradı. Güvenlik kameralarına yansıyan o dehşet anları köy halkında büyük paniğe neden oldu.
Artvin’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını açlıkla karşı karşıya bıraktı. Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyü, sabaha karşı aç kalan dev bir kurt sürüsünün hedefi oldu.
Köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, tam 9 yetişkin kurdun bir arada, oldukça organize bir şekilde yerleşim alanına girdiği görülüyor. Evlerin bahçelerinde ve kapı önlerinde uzun süre dolanan kurt sürüsü, yiyecek arayışı içinde köyü adeta abluka altına aldı.
Sabah uyandıklarında kamera kayıtlarını izleyen köy sakinleri büyük şok yaşadı. Kurtların evlerin çevresinde bu kadar rahat dolaşması, özellikle küçükbaş hayvan sahiplerini ve çocuklu aileleri teyakkuza geçirdi. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte bu tür vakaların artmasından endişe ediliyor.