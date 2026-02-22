Şavşat’ta korku dolu gece! Aç kalan kurt sürüsü köyü kuşattı: Evlerin kapısına kadar geldiler

Köydeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, tam 9 yetişkin kurdun bir arada, oldukça organize bir şekilde yerleşim alanına girdiği görülüyor. Evlerin bahçelerinde ve kapı önlerinde uzun süre dolanan kurt sürüsü, yiyecek arayışı içinde köyü adeta abluka altına aldı.