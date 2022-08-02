Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için çılgın icat
Japonya’nın başkenti Tokyo merkezli Sweet Mommy isimli bir kıyafet üreticisi, veterinerlerle anlaştı ve ülkedeki kavurucu sıcaklarda köpekleri ve kedileri serinletmesi için giyilebilir vantilatör üretildi.
Sweet Mommy, veterinerlerle anlaşarak köpekler ve kediler için giyilebilir vantilatör üretti. Kıyafet üreticisi, Japonya’daki aşırı sıcaklar nedeniyle köpek ve kedilerin tüylerini tıraş edemeyen evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı sorunu bu şekilde çözmeyi hedefliyor.
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Reuters tarafından yayınlanan habere göre; Sweet Mommy’nin Başkanı Rei Uzawa, geliştirdiği fikir hakkında şunları söyledi:
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“Bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı. Sıcak günlerse oldukça hızlı geldi. Bu duruma bakarsak, inovasyonumuz sektör için oldukça gerekli.”
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Uzawa, cihazın Temmuz ayı başlarında piyasaya çıktığını ve Sweet Mommy'nin ürün için yaklaşık 100 sipariş aldığını söyledi. Beş farklı boyuttaki cihaz 74 dolardan satılıyor.
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