Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için çılgın icat

Sweet Mommy, veterinerlerle anlaşarak köpekler ve kediler için giyilebilir vantilatör üretti. Kıyafet üreticisi, Japonya’daki aşırı sıcaklar nedeniyle köpek ve kedilerin tüylerini tıraş edemeyen evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı sorunu bu şekilde çözmeyi hedefliyor.