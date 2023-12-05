Sokakta dev piton şaşkınlığı! Yol ortasında bulundu

Bangkok'un Huamark bölgesi itfaiye ekipleri, dün bir sokakta dev bir piton görüldüğü üzerine ihbar aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile uzman bir ekip tarafından kısa sürede yakalanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanın, zehirsiz ve egzotik bir tür olan albino pitonu olduğu belirtildi.