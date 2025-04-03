Söke Ovası'nın pembe misafirleri görenleri hayran bıraktı

'YAŞAM ALANLARI SÜREKLİ AZALMAKTA'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, flamingolar gibi birçok su kuşunun ve diğer canlıların yaşam alanlarının sürekli azalmakta olduğuna dikkat çekti. Sürücü, "Çiftçilerin ve biyolojik çeşitliliğin en önemli ihtiyacı olan suyun karşılandığı 'azmak' adı verilen sulak alanlar, organize sanayi bölgesindeki fabrikalardan getirilen katı atıklarla doldurulmaktadır. Suyla dolu tarlaların içinde beslenmelerini ve dinlenmelerini gerçekleştiren flamingolar gibi birçok su kuşunun ve diğer canlıların yaşam alanları sürekli azalmakta, hayatlarını devam ettirecekleri sular hızla kirletilmektedir. Kuzeyinde taş ocakları, güneyinde maden ocakları, enerji projeleri nedeniyle yok edilen ormanları, makilikleri, endüstriyel tesislerin ve jeotermal işletmelerin arıtmasız atıklarıyla hoyratça kirletilen Büyük Menderes Nehri'ndeki çevresel sorunlar Söke'nin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Bu duruma bir çare ve çözüm bulunmalıdır" dedi.