  Sosyal medyadaki ''evcil kurt'' rezaletinin perde arkası ortaya çıktı: O kurt kurtarıldı!

Sosyal medyadaki ''evcil kurt'' rezaletinin perde arkası ortaya çıktı: O kurt kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde tasma takılarak zincirle evin önüne bağlanan kurt, yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Van'ın Muradiye'nin Adaklı Mahallesi'nde bir evin önüne tasma takılarak zincirle bağlanan kurt, bölge sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvan severler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. 

Gelen yoğun ihbarlar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek inceleme başlattı.

Yapılan saha çalışmasının ardından zincirle bağlanan kurt, Adaklı Mahallesi'nde tespit edildi.

