Sosyal medyadaki ''evcil kurt'' rezaletinin perde arkası ortaya çıktı: O kurt kurtarıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde tasma takılarak zincirle evin önüne bağlanan kurt, yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Van'ın Muradiye'nin Adaklı Mahallesi'nde bir evin önüne tasma takılarak zincirle bağlanan kurt, bölge sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
1 / 17
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvan severler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
2 / 17
Gelen yoğun ihbarlar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek inceleme başlattı.
3 / 17
Yapılan saha çalışmasının ardından zincirle bağlanan kurt, Adaklı Mahallesi'nde tespit edildi.
4 / 17