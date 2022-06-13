Soyunun tükendiği sanılıyordu: Bir asır sonra ortaya çıktı!

ADADAKİ DİĞER TÜRLERDEN FARKLI OLDUĞU KANITLANDI

Fernanda'dan alınan bir kan örneğini ve şu anda bir müzede bulunan erkek örneğinden alınan bir kemik örneğini kullanan ekip, genlerinin birbirine yakın olduğunu ve Galapagos dev kaplumbağalarının diğer 13 türünden farklı olduğunu doğruladı.