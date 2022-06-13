Soyunun tükendiği sanılıyordu: Bir asır sonra ortaya çıktı!
Ekvador'a bağlı Galapagos adalarından biri olan Fernandina'da soyu tükendiği sanılan dev bir kaplumbağa türü bulundu.
Yüzyılı aşkın bir süredir nesli tükendiği düşünülen dev bir kaplumbağa Galapagos adalarında yer alan Fernandina'da ortaya çıktı.
Bununla birlikte, araştırmacılar yakındaki adalar başka dev kaplumbağa türlerine ev sahipliği yaptığı için ilk etapta onun hangi türe ait olduğundan emin değillerdi. Ayrıca yüzyıllık erkek örneğin sahip olduğu belirgin eyer şeklindeki kabuktan yoksundu.
Kaplumbağanın türünü belirlemek için Princeton Üniversitesi'nden Stephen Gaughran ve meslektaşları, DNA'sını bilinen diğer Galapagos kaplumbağaları ile karşılaştırdı.
ADADAKİ DİĞER TÜRLERDEN FARKLI OLDUĞU KANITLANDI
Fernanda'dan alınan bir kan örneğini ve şu anda bir müzede bulunan erkek örneğinden alınan bir kemik örneğini kullanan ekip, genlerinin birbirine yakın olduğunu ve Galapagos dev kaplumbağalarının diğer 13 türünden farklı olduğunu doğruladı.
Gaughran, "Eşzamanlı olarak Fernanda ile diğer Fernandina kaplumbağası arasındaki bağlantıyı ve bu iki kaplumbağanın diğer adalarda gördüğümüz türlerden farklılığını gösterebildik" diye konuştu.