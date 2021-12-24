Tabiat parkında dehşet! Kartal küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı
Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.
Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.
Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.
Yaşanan bu olay sonrasında park yetkilileri kuş şovunu iptal etti ve ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı.
Bu korku dolu anlar yaşandığı sırada doğal parkta bulunan akademisyen gazeteci Christine O'Connell ise kartalın çocuğu kapüşonundan yakalayarak saldırdığı anları görüntüleyip Instagram hesabına koydu. BBC'ye konuşan O'Connell kartalın çocuğa saldırmasının sebebini; küçük çocuğun üzerine giydiği kapüşonlu giysinin fermuarını sürekli açıp kapaması ve bu durumun kartalın saldırganlaşmasına neden olduğu şeklinde açıkladı.