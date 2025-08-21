Talihsiz yavru goril Zeytin Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor

Zeytin'in bulunduğu andan itibaren süreci anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı’nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde" ifadelerini kullandı.