Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu

Leşle beslenen akbabaların, ekosistemde çok önemli bir göreve sahip olduklarını vurgulayan Özcan, şu uyarı ve çağrıda bulundu:

"Doğanın çöpçüleri olarak da bilinen akbabalar, leşleri hızlı bir şekilde doğadan temizler, leşten kaynaklanacak hastalıkların yayılmasını engeller. Dünya üzerinde sayısı giderek azalan kara akbabaları tehdit eden birçok faktör var. Bunların başında zehirlenme ve yasadışı avcılık geliyor. Yasa dışı avcılık, Türkiye'de tahmin edilenden çok daha fazla. Avlanması yasak olan türler her gün cahilce katlediliyor. Bu duruma acil bir şekilde önlem alınmalı. Halka ve avcılara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalı, denetimler artmalı ve cezalar caydırıcı olmalıdır." (DHA)