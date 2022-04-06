Tamamen tüysüz doğan oğlak dünya basınında yer aldı

Mersin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ikiz olarak dünyaya gelen oğlaklardan biri tamamen tüysüz olarak doğdu. "İlk kez böyle bir şey gördük" diyen sahipleri ve veteriner dahil herkesi şaşkına çeviren oğlağın haberi Türkiye'de çok dikkat çekerken, yabancı basında da kendisine yer buldu.