Tarihi keşif: 16 milyon yaşında dev yunus bulundu
Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladı.
Kaynak: AA
Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.
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Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.
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"Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.
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Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.
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