Tek ısırıkla öldürüyor! Türkiye'nin en zehirli yılanıyla burun buruna geldi
Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden koca engerek yılanı, Tunceli'de cep telefonu kamerasına yansıdı. Boyu 1.5 metreyi aşan koca engerek, tek ısırığıyla bir insanı öldürebiliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olarak bilinen ve tek ısırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı, Tunceli'de görüntülendi.
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Merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel, koca engerek yılanını bir süre cep telefonu ile kayıt altına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
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Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.
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