Tek seferde 75 bin TL'lik bir servet doğurdu!

Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu. Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.