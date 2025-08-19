Tekirdağ'da firari inekler şehre inip ortalığı karıştırdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikten kaçan inekler, şehir merkezinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında trafiği birbirne kattı.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi kırsalında bulunan bir çiftlikten kaçan 8 inek, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda ortaya çıktı.
Trafiği tehlikeye atan inekler, refüje çıkarak otladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yeşil otların arasında yatıp dinlenen inekler ilgi odağı oldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Trafik Büro ekibi, kaza riskine karşı trafik güvenliğini sağladı.
Polisin telefonla ulaştığı hayvanların sahibi, koruma bekçisinin de yardımıyla 8 ineğini alarak çiftliğe geri götürdü.
