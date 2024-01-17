Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler
İspanya'da 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" etkinliği kapsamında atlar "kötülükleri kovmak" için ateşin üzerinden atlatıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.
Kaynak: AA
İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" etkinliği kapsamında atlar "kötülükleri kovmak" için ateşin üzerinden atlatıldı.
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Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyde 400 yıldan fazla bir geleneğe dayanıyor.
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Hem dini hem de kültürel ve sosyal yanı olan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.
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Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırılarak, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.
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