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Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler

İspanya'da 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" etkinliği kapsamında atlar "kötülükleri kovmak" için ateşin üzerinden atlatıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

Kaynak: AA
Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler - Resim: 1

İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma "Las Luminarias" etkinliği kapsamında atlar "kötülükleri kovmak" için ateşin üzerinden atlatıldı.

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Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler - Resim: 2

Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinlik, 550 nüfuslu köyde 400 yıldan fazla bir geleneğe dayanıyor.

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Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler - Resim: 3

Hem dini hem de kültürel ve sosyal yanı olan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

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Tepki çeken etkinlik! Atları alevlerin içine sürdüler - Resim: 4

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırılarak, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

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