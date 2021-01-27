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  3. 27 Ocak 2021 15:35

Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

Demirözü ilçesi ile Otlukbeli arasındaki kırsalda telef olan domuz tilkinin yemeği oldu.

Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

Demirözü ilçesi ile Otlukbeli arasındaki kırsalda telef olan domuz tilkinin yemeği oldu.

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Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

Gece saatlerinde doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen tilki, telef olmuş domuzun etrafında dolaşırken videoya kaydedildi. Bir süre domuz leşini koklayan tilki daha sonra karnını doyurmaya çalıştı.

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Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

Etrafta başka yırtıcı hayvanın bulunmaması tilkinin karnını rahatça doyurmasını sağladı. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak arazide gecenin karanlığına karıştı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Tilki telef olan domuzla karnını doyurdu

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