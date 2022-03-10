Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi
İngiltere'deki bir hayvanat bahçesindeki dev bir maymunun uçan martılardan birini yakalayıp vahşice öldürdüğü anlar kameralara takıldı.
Turist Bec Adamson ve oğlu Dominik, 26 Şubat'ta İngiltere'nin Cheshire bölgesindeki Chester Hayvanat Bahçesi'ne gittiklerinde beş dakika süren acımasız görüntülere şahit oldular.
32 yaşındaki annenin kaydettiği videoda, bir direğin üzerinde duran dev bir maymun, yanından uçan büyük bir martıyı kaptıktan sonra kuşu kafasından tutarak üstünde durduğu ince direğin kenarına defalarca çarpıp öldürdü.
Bec, bu görüntülerin kendisine dev maymunun New York City'deki Empire State Binası'na asılıp gökten uçakları çekip aldığı King Kong sahnesini hatırlattığını söyledi.
Videoda küçük bir çocuğun şok içinde "Aman Tanrım! Ne oluyor?" dediği duyuluyor. Maymunun ölümcül vuruşunun ardından baygın haldeki kuş yalpalarken maymun sanki "parmaklarından kan yalıyor" gibi görünüyordu.