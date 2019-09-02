Turistleri şoke eden yaratık

Bir sosyal medya kullanıcısı tweetledi: "Bunlar zararsız hayvanlar, ne kadar meraklısınız! Ne kadar cehaletiniz olursa olsun doğayı rahatsız etmeyin." Diğer vatandaşlar da bu yoruma katılarak, turist grubunun böcekleri yalnız bırakması gerektiğini söyledi. Bir diğer vatandaş: "Neden onları yalnız bırakmıyorsunuz? Yoksa yuvayı yeniden mi inşa edeceksin?" dedi.



