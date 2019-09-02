Turistleri şoke eden yaratık
Meksika'nın Sonara eyaletinde gezintiye çıkan turist kafilesi, bir mağara boşluğunda gördükleri tüylü yaratığa sopayla dokununca ilginç bir görüntü oluştu.
Meksika'daki Alamos kasabası yakınlarındaki bir mağaraya yolu düşen 2 yürüyüşçü kayalıkların arasında bir yuvaya ulaştı. Mağara boşluğunda tüylerle kaplı garip bir canlıyla karşılaşan turistler şoke oldu.
Meksika'daki Alamos kasabası yakınlarındaki bir mağaraya yolu düşen 2 yürüyüşçü kayalıkların arasında bir yuvaya ulaştı. Mağara boşluğunda tüylerle kaplı garip bir canlıyla karşılaşan turistler şoke oldu.
Sopayla dokunulan örümcekler en az 20 saniyede mağara deliğinden etrafa sıçramaya başladı! Örümcekler, mağaraya ve toprağa sürünerek kaçmaya başladı. Video 1,5 milyondan fazla izlendi.
Bir sosyal medya kullanıcısı tweetledi: "Bunlar zararsız hayvanlar, ne kadar meraklısınız! Ne kadar cehaletiniz olursa olsun doğayı rahatsız etmeyin." Diğer vatandaşlar da bu yoruma katılarak, turist grubunun böcekleri yalnız bırakması gerektiğini söyledi. Bir diğer vatandaş: "Neden onları yalnız bırakmıyorsunuz? Yoksa yuvayı yeniden mi inşa edeceksin?" dedi.