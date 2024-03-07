Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu
Bartın'da bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Anadolu şeritli su semenderi bulundu.
Kaynak: DHA
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Bartın'ın kent merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti.
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Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, havuzda inceleme yaptı.
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İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu belirlendi.
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