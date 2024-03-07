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  4. Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu

Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu

Bartın'da bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki süs havuzunda, nesli tükenme tehlikesi altında olan 30 Anadolu şeritli su semenderi bulundu.

Kaynak: DHA
Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu - Resim: 1
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Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu - Resim: 2

Bartın'ın kent merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezinin bahçesindeki 10 metre uzunluğundaki süs havuzunu temizlemek isteyen personel, havuz içinde daha önce görmedikleri canlılar olduğunu fark etti. 

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Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu - Resim: 3

Personel, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, havuzda inceleme yaptı.

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Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu - Resim: 4

İncelemede, havuzdaki canlıların nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli su semenderi olduğunu belirlendi.

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