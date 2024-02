Türkiye'de bir ilk; Ormanın Hayaleti yakalandı; artık GPS ile takipte

Dr. İlemin, araştırma projesine ilişkin şu bilgileri verdi: "NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği yürütücülüğünde ve üniversitelerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi bilimsel koordinasyonunda devam ediyor. Faaliyetlerimizi 'Karakulakların Canı Yanmasın Projesi' kapsamında yürütüyoruz. Proje WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından, Türkiye'nin Canı Yanmasın Destek Programı kapsamında destekleniyor. Ayrıca çalışmalarımıza Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü her an katkı sağlıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bu özel türe ilgisini, özellikle saha güvenliğinin sağlanması konusundaki desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz. Yabani kedi türlerinin yakalanması ve izlenmesi konusundaki tecrübelerini bizlere her zaman aktaran değerli arkadaşımız Deniz Mengüllüoğlu'na teşekkür ederiz."