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  4. Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu

Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil bulundu.

Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu - Resim: 1

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında; Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, 5 yıl önce Denizli'nin Beyağaç ve Tavas ilçelerinde fosil bulmak için yüzey araştırması başlattı.

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Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu - Resim: 2

Çalışmalarla 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulundu. Ayrıca aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosillerine rastlanıldığı belirtildi.

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Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu - Resim: 3

Aynı ekip ayrıca Merkezefendi ilçesinde de çalışmalar yaptı. İncelemede Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili tespit edildi.

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Türkiye'de dev keşif! 4 şaşırtıcı devin 8 milyon yaşındaki fosilleri bulundu - Resim: 4

Ekip, son olarak 8 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil türü daha buldu. Fosiller, envantere alındı.

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