Türkiye'de dünyaya gelen ilk zürafının ismini halk seçti!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi’nin erkek çocuğu olan zürafaya isim vermek için sanal medya hesaplarından başlatılan anket çalışmasını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ankete 50 binin üzerinde kişi oylama yaptı. Böylece, yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile ‘Çınar’ adı verildi.