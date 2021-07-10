Türkiye'de görüntülendi... Önce sincap sandı ama gerçeği öğrenince...

"Yediuyur nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyrukları karıştırılmalarına neden olabiliyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında, bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerin de besin kaynaklarını oluşturuyorlar"