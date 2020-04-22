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  3. 22 Nisan 2020 08:48

O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.

O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.

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O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

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O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek i��in dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.

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O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.

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