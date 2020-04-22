O canlı Türkiye'de ilk kez görüntülendi!
Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.
Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.
Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek i��in dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.