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Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı

Karadeniz'de fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek, sıcaklıklardaki ani artış nedeniyle bu yıl bahçelerde erken görülmeye başlandı.

Kaynak: DHA
Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı - Resim: 1
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Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı - Resim: 2

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki için tehdit oluşturuyor.

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Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı - Resim: 3

 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğü istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor.

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Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı - Resim: 4

 Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan istilacı, son dönemlerde hava sıcaklıklardaki ani artış nedeniyle bu yıl bahçelerde erken görülmeye başlandı.

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