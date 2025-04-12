Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu
Artvin'de yaralı olarak bulunan ve Türkiye'de nadir görülen ''sakallı akbaba'' ampute edilerek Sakarya'ya getirildi. Sakallı akbaba, hayatına hayvanat bahçesinde devam edecek.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, yaklaşık 3 hafta önce Artvin'de köylüler tarafından yaralı ve bitkin halde bulundu.
Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince teslim alındı ve yapılan tedavi sonrasında sağ kanadı ampute edildi.
Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesine gönderildi.
Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına, 5 kilogram ağırlığa sahip ve doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak bilinen sakallı akbaba, bundan sonraki hayatına bu hayvanat bahçesinde devam edecek.