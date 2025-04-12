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Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu

Artvin'de yaralı olarak bulunan ve Türkiye'de nadir görülen ''sakallı akbaba'' ampute edilerek Sakarya'ya getirildi. Sakallı akbaba, hayatına hayvanat bahçesinde devam edecek.

Kaynak: İHA
Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu - Resim: 1

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, yaklaşık 3 hafta önce Artvin'de köylüler tarafından yaralı ve bitkin halde bulundu.

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Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu - Resim: 2

Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince teslim alındı ve yapılan tedavi sonrasında sağ kanadı ampute edildi. 

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Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu - Resim: 3

Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesine gönderildi.

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Türkiye'de nadir görülüyor: Artvin'de bulundu, Sakarya'da hayvanat bahçesine konuldu - Resim: 4

Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına, 5 kilogram ağırlığa sahip ve doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak bilinen sakallı akbaba, bundan sonraki hayatına bu hayvanat bahçesinde devam edecek.

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