Türkiye'nin 16 metrelik devi 4 yıl önce gömüldüğü mezarından çıkarılıyor
Mersin Körfezi’nde bundan 4 yıl önce Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi’nin bahçesine gömülen yaklaşık 16 metre uzunluğundaki Fin balinasının iskeletinin çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Mersin Körfezi’nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinası, MEÜ Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi’ne getirilerek gömüldü.
Aradan geçen 4 yılın ardından Fin balinasının iskeleti, bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla ’Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor’ projesiyle gün yüzüne çıkartılıyor.
MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde bilimsel tekniklere uygun şekilde yapılan kazıya çok sayıda öğrenci eşlik ediyor.
Kazıda ilk olarak balinanın çene kısmı gün yüzüne çıkartıldı. Kafatası ile devam edecek kazılar, göğüs, omurlar, kaburga ve kuyruk kısmı ile devam edecek.
