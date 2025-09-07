Türkiye'nin çok özel 4 ayaklı timinin zorlu eğitimleri görüntülendi
Bursa’nın İznik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2 yıldır özel eğitimden geçirilen arama köpekleri, afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere göreve hazır hale geldi.
Kaynak: DHA
İznik’te oluşturulan 'K9 Canlı Arama Birimi'nde köpekler, deprem, sel, kayıp arama ve enkaz altında mahsur kalanların yerini tespit edebilmek için çeşitli senaryolarla yetiştiriliyor. gulamalı çalışmalar yapılıyor.
İtfaiye bünyesinde görev yapan Tetik, Nomex, Kiraz ve Zeus isimli köpeklerden 2’si eğitimlerini tamamlayıp sahada göreve çıkabilecek seviyeye ulaştı.bilmesi için uy
Biri 5, diğeri 13 aylık olan yavru köpeklerin ise eğitimleri sürerken, aktif olarak görev yapan 86 canlı arama köpeği bulunuyor.
19 personel, 4 araç ve 2 K9 eğitmeniyle gürültü, duman, dar alan ve kalabalık gibi afet koşullarının bire bir yansıtıldığı eğitimlerde, köpeklerin her türlü durumda en etkin performansı göstere
