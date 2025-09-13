  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin en renkli göçmenlerine ev sahibi yapan cennetinde renk cümbüşü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, göç mevsiminde yüzlerce kuş türünü ağırlıyor.

Kaynak: DHA
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı’nda bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi. 

Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanda, kuşların gökyüzündeki dansı ve sulak alandaki hareketliliği objektiflere yansıdı.

Özellikle leylekler ve çeşitli su kuşlarının oluşturduğu görüntüler güzel görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. (DHA)

