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  4. Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi

Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi

Ege Denizi'nde yer alan Gökçeada'da flamingoların "kur" ve "beslenme" dansı saniye saniye objektiflere yansıdı.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi - Resim: 1

Kuş gözlemcisi Cenk Polat, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) sırasında flamingoların 'kur' ve 'beslenme' dansını fotoğrafladı.

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Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi - Resim: 2

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi - Resim: 3

Sayımlar sırasında kuş gözlemcisi Cenk Polat, Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde flamingoların 'kur dansı' ve 'beslenme dansını' fotoğrafladı.

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Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi - Resim: 4

Tuz Gölü'nde 2 bine yakın flamingonun gözlendiğini söyleyen Cenk Polat, sulak alanlardaki azalmalar flamingo sayılarını olumsuz etkilediğini söyledi.

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