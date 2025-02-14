Türkiye'nin en sevimli canlılarının 14 Şubat Sevgililer Günü dansı büyüledi
Ege Denizi'nde yer alan Gökçeada'da flamingoların "kur" ve "beslenme" dansı saniye saniye objektiflere yansıdı.
Kaynak: DHA
Kuş gözlemcisi Cenk Polat, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) sırasında flamingoların 'kur' ve 'beslenme' dansını fotoğrafladı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirdi.
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Sayımlar sırasında kuş gözlemcisi Cenk Polat, Gökçeada ilçesindeki Tuz Gölü'nde flamingoların 'kur dansı' ve 'beslenme dansını' fotoğrafladı.
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Tuz Gölü'nde 2 bine yakın flamingonun gözlendiğini söyleyen Cenk Polat, sulak alanlardaki azalmalar flamingo sayılarını olumsuz etkilediğini söyledi.
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