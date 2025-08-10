  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi

Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi

Türkiye'de balık ve kuş türleri açısından büyük bir öneme sahip olan Gediz Deltası flamingolarla yeniden renklendi...

Kaynak: İHA
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 1

İzmir’in Gediz Deltasında yaşayan balık ve kuş türleri açısından büyük bir öneme sahip flamingolar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen "Gediz Nehri Havzasında Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi" kapsamında halkalandı. Deltadaki sulak alanların ekolojik sağlığının göstergesi olarak hem de bölgenin biyoçeşitliliğine katkıları açısından merkezi bir rol oynayan flamingolar takip edilerek önemli veriler sağlayacak.

1 / 21
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 2

Murat Dağından doğan Gediz Nehri’nin İzmir’e döküldüğü delta bir çok türe ev sahipliği yapıyor. 

2 / 21
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 3

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve ekolojik açıdan en hassas alanlarından biri olan Gediz Deltası, sahip olduğu sulak alan ekosistemleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir doğa koruma alanı özelliği taşıyor. 

3 / 21
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 4

Bir çok kuş türünün barındığı bölgede özellikle flamingolar, hem deltadaki sulak alanların ekolojik sağlığının göstergesi olarak hem de bölgenin biyoçeşitliliğine katkıları açısından merkezi bir rol oynuyor.

4 / 21