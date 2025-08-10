Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi
Türkiye'de balık ve kuş türleri açısından büyük bir öneme sahip olan Gediz Deltası flamingolarla yeniden renklendi...
İzmir’in Gediz Deltasında yaşayan balık ve kuş türleri açısından büyük bir öneme sahip flamingolar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen "Gediz Nehri Havzasında Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi" kapsamında halkalandı. Deltadaki sulak alanların ekolojik sağlığının göstergesi olarak hem de bölgenin biyoçeşitliliğine katkıları açısından merkezi bir rol oynayan flamingolar takip edilerek önemli veriler sağlayacak.
Murat Dağından doğan Gediz Nehri’nin İzmir’e döküldüğü delta bir çok türe ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve ekolojik açıdan en hassas alanlarından biri olan Gediz Deltası, sahip olduğu sulak alan ekosistemleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir doğa koruma alanı özelliği taşıyor.
Bir çok kuş türünün barındığı bölgede özellikle flamingolar, hem deltadaki sulak alanların ekolojik sağlığının göstergesi olarak hem de bölgenin biyoçeşitliliğine katkıları açısından merkezi bir rol oynuyor.