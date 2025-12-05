Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi
Mersin'deki Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşan Göksu Deltası, göçmen kuşların uğrak noktası oldu.
Kaynak: DHA
Akdeniz’in en değerli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası; tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar ve yerleşim yerlerinden oluşan 14 bin 800 hektarlık karasal alan ile Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nün de bulunduğu 5 bin 500 hektarlık sulak alandan oluşuyor.
Delta, çok sayıda mevsimsel göl, drenaj kanalı ve çeltik tarlasını da bünyesinde barındırıyor.
Toplam 334 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede bu yıl deltaya ilk gelen türler arasında sakar meke, büyük flamingo, yağmur kuşu, orman kartalı ve çeşitli iri gözlü türler yer aldı.
Göç mevsimiyle birlikte delta, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.
