  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi

Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi

Mersin'deki Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşan Göksu Deltası, göçmen kuşların uğrak noktası oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 1

Akdeniz’in en değerli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası; tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar ve yerleşim yerlerinden oluşan 14 bin 800 hektarlık karasal alan ile Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nün de bulunduğu 5 bin 500 hektarlık sulak alandan oluşuyor. 

1 / 10
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 2

Delta, çok sayıda mevsimsel göl, drenaj kanalı ve çeltik tarlasını da bünyesinde barındırıyor. 

2 / 10
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 3

Toplam 334 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede bu yıl deltaya ilk gelen türler arasında sakar meke, büyük flamingo, yağmur kuşu, orman kartalı ve çeşitli iri gözlü türler yer aldı.

3 / 10
Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi - Resim: 4

Göç mevsimiyle birlikte delta, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. 

4 / 10