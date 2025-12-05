Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi

Akdeniz’in en değerli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası; tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar ve yerleşim yerlerinden oluşan 14 bin 800 hektarlık karasal alan ile Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nün de bulunduğu 5 bin 500 hektarlık sulak alandan oluşuyor.