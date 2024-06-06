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Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü

Ardahan'da Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşların akınına uğradı. İrili, ufaklı 6 adası bulunan göl, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: DHA
Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü - Resim: 1
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Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü - Resim: 2

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliği taşıyan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, ilkbahar mevsimi ile göçmen kuşlarla dolup, taştı. 

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Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü - Resim: 3

Kış aylarında oluşan kalın buz tabakasının çözüldüğü gölde, Van Gölü martısı ve tepeli pelikan başta olmak üzere kaz, yeşilbaş ördek, angut, karabatak gibi kuş türleri ilk kez görüldü.

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Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü - Resim: 4

Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, sıcak hava ile birlikte çeşitli kuş türlerinin gölü mesken tuttuğunu söyledi. 

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