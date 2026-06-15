Türkiye'nin eşsiz güzelliklerine koruma kalkanı: Artık dokunanın canı yanacak!
Türkiye'ye yaz göçmeni olarak gelen ve Kırklareli'nin Eriklice köyünde görülen arı kuşları, günde yaklaşık 250 arı yiyebildikleri için arıcıların hedefi haline geliyor. Ancak koruma altındaki bu kuşları avlamanın faturası çok ağır. Yasalara göre arı kuşu avlayanlara kuş başına 50 bin TL idari para ve 6 ay hapis cezası veriliyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğine yaz aylarında katılan ve renkli tüyleriyle dikkat çeken göçmen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüntülendi.
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Doğaya eşsiz bir renk katan bu kuşlar, beslenme alışkanlıkları nedeniyle arıcılarla karşı karşıya gelse de, devlet tarafından nesli koruma altındaki türler statüsünde sıkı bir şekilde korunuyor.
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Mayıs ayı başlarında Türkiye'ye giriş yapan ve eylül ayında yavrularını büyüterek ülkemizden göç eden arı kuşlarının ekosistemdeki dinamikleri şu şekilde:
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Adından da anlaşılacağı üzere besin zincirinin ilk sırasında arılar yer alıyor.
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