Türkiye'nin gizemli canlısı ormanın hayaletleri bu sefer ailece görüntülendi
Sivas’ta 2 doğa fotoğrafçısı, çok ender görülen bir olayı kaydetti. Normalde tek olarak görüntülenen vaşağı 2 yavrusu ile görüntüleyen doğa fotoğrafçıları, yavru vaşakların oyununu fotokapan ile görüntüledi.
Sivas’ta yaşayan ve vahşi yaşam fotoğrafları çeken Mustafa Aslan, Vedat Temirkaynak ile birlikte vaşak görüntülemek istedi. Daha önceden belirlenen bir noktaya fotokapan yerleştiren doğa fotoğrafçıları, bir süre sonra fotokapanın olduğu alana gitti. Fotokapana yansıyan görüntüleri izleyen ikili, hayatının şokunu yaşadı. Daha öncesinde tek tek görüntülenen vaşaklar, aile halinde görüntülendi. Kaya altındaki oyuğa ilk giren anne vaşak, bir süre etrafı gözetledikten sonra yavruları ile birlikte kadraja girdi. Bir süre alanda vakit geçiren vaşak ailesi, daha sonra gözden kayboldu.
Yavruların oynayışlarını ve anneleri ile vakit geçirmelerine tanık olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, "Bu görüntünün özel olmasının sebebi ise bir anne vaşak ile 2 yavru vaşak olması. Normalde anne vaşak kameranın önünden geçerken duruyor ve etrafı kolaçan ediyor. Sonrasında oranın güvenli bir bölge olduğuna kanaat getiriyor. Oraya yatıyor ve anne dinlenirken yavrularda orada oyun oynuyorlar. Bu yüzden özel ve değerli bir görüntü oldu. Çünkü hayvanların doğal yaşamlarını görüntülemiş olduk. Bugüne kadar vaşak görüntüsü çok çektik, hem belgesel için hem de sosyal medya platformları için vaşak görüntülemiştik ama bu şekilde bir görüntü henüz yakalamamıştık. Aynı zamanda yurtdışındaki fotokapan görüntülerini takip ediyoruz, orada da buna benzer görüntü yakalayamadık. Normalde fotokapan veya kamera görüntülerinde hayvanlar geçip gider. Ama burada farklı bir durum oldu. Hayvanlar orada uzun bir süre geçirdi, yavruların oynayışları ve annesiyle vakit geçirmelerine tanıklık etmiş olduk. O yüzden bizim için kıymetli ve değerli bir görüntüydü. Orası daha önceden defalarca vaşak çektiğimiz bir yerdi, orada vaşak görmeyi bekliyorduk. Biz bu görüntüyü 5-6 yılın sonunda alabildik" dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Mustafa Aslan, "Böylesi görüntüler çok nadir denk geliyor. Yaban hayatı fotoğraflarında özel ve kıymetli olan hayvanın kameranın farkına varmadan doğal ve kendi davranışlarını sergilemesi. Biz de bu anı yakaladığımız için mutluyuz. Bizim de ilk defa çektiğimiz bir görüntü oldu. 2 yavru annesiyle birlikte çok mutlu bir şekilde kameranın başında oynadılar. Hatta kameraya çarptılar ve kameranın başında vaşağın ses çıkardığı sahneyi görüntüledik. Evcil kediler gibi bu hayvan kameranın başında ‘mırıldanıyordu’. Kediler mutlu olduğu zaman bunu yapıyor. Türkiye’nin doğası çok kıymetli ve birçok hayvanı barındırıyor. Popülasyonumuz gayet iyi, tür çeşitliliğimiz gayet fazla ama hayvanların sayısı hem habitat kaybından ve doğaya verdiğimiz zarardan dolayı günden güne kayıp yaşıyor. Bu kaybı önlemek için doğayı ve hayvanları tanımamız gerekiyor. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki asıl amacımız budur. Yaban hayvanlarını tanımak korumak, insanlara anlatmak ve gelecek nesillere bu şekilde aktarabilmek" diye konuştu.
Yurtdışında dahi böyle bir görüntüye rastlamadıklarını söyleyen Vedat Temirkaynak ise, "Bu görüntüde anne vaşak ve 2 yavrusu ile beraber kayanın altındaki oyukta dinlenirlerken çektik. Oraya daha önceden fotokapan yerleştirmiştik. Çok nadir görüntüler oldu. Yurtdışında da görüntüleri takip ediyoruz ama böyle bir görüntüye daha önce rastlamadık. Yani hayvanın geçip orada dinlendiği, küçük yavrularının orada oynadığı görüntüler vardı. Biz sürekli fotokapan koyuyoruz ama diğer hayvanlarda çektik vaşakta çekememiştik. Görüntüyü izleyince çok sevindik üst düzey bir görüntü oldu" ifadelerine yer verdi.